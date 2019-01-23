Украина ушла под снег: в сети делятся фото и видео

Иллюстративное фото (instagram.com)

Мы собрали фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов

В среду, 23 января, Киев из-за снегопада почти весь застрял в пробках. Движение осложнено в разных районах столицы: начиная от центра, заканчивая левым берегом и въездами в город.

Фото и видео пробок и заснеженной столицы киевляне и гости города публикуют в своих социальных сетях, в частности - в Instagram.

Снег в Киеве (фото: instagram.com)

Киевскую область тоже замело (видео: instagram.com)

Киевскую область тоже замело (видео: instagram.com)

Но не только киевляне могут похвастаться заснеженными улицами своего мегаполиса. Сегодня снегопады накрыли также Винницкую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Черкасскую и Черновицкую области - там уже выпало до 10 см снега.

Снег в Виннице (фото: instagram.com/tatarin_sv)

Снег в Ровно (фото: instagram.com/shaievska)

Снег в Днепре (фото: instagram.com/photoclicker0)

А в Николаевской области толщина снежного покрова местами составляет 22 см. В остальных регионах небольшой снегопад.

Снег в Кременчуге (фото: twitter.com/KremenchugToday)

Тем временем в Одесской области непогода заблокировал трассу на Киев. Хотя, если верить соответствующим службам, в целом по Украине проезд по дорогам госзначения обеспечен.