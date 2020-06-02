В Украине дороги могут стать платными: все подробности

Дороги в Украине могут стать платными для тяжелых транспортных средств, массой более 12 тонн. На прошлой неделе народные депутаты зарегистрировали два соответствующих законопроекта №3545 и №3544.

Предлагается, чтобы тяжелые грузовики и автобусы платили за проезд на всех дорогах. Хотя в Европе, к примеру, платный проезд действует только на отдельных магистралях. При этом в Украине также разрабатывают возможность внедрения отдельных полос для большегрузного транспорта.

Предполагается, что перечень платных дорог подготовит Кабинет министров. Учет пропуска будет осуществляться при помощи специального устройства, которое должно быть установлено на каждом авто.

Тарифы на проезд по дорогам еще рассматриваются, но со штрафами уже определились.

За первое нарушение водителям придется заплатить 3 230 гривен;

За второе нарушение в течение года - 6 460 гривен;

За отсутствие на транспорте прибора учета - 85 000 гривен.

Планируется, что средства, полученные со штрафов, будут направлены в дорожный фонд.

Если данные законопроекты будут приняты, то новые правила вступят в силу для иностранных перевозчиков с 1 января 2021 года, а для украинских - с 1 января 2024 года.

Напомним, украинским водителям начали рассылать "письма счастья" с 1 июня.

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