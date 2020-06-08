В Украине обсуждают дистанционное обучение в школах: к чему готовиться

В Украине после длительного карантина заговорили о том, что с 1 сентября - в зависимости от ситуации с распространением коронавируса - может быть частичное дистанционное обучение. Такие протоколы уже сейчас разрабатывают в Министерстве образования и науки. Styler решил разобраться в плюсах и минусах возможного нововведения.

Так, по словам народного депутата и члена комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной, осенью украинцев могут ждать серьезные изменения в школьном образовании.

"Возможно, будет введено посменное обучение, возможно будут определены некоторые предметы, которые будут изучаться дистанционно", - рассказала нардеп и добавила, что все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

Эксперты же считают, что кризис школьного образования назрел уже давно и частичное дистанционное образование может быть одним из вариантов развития образовательной системы в Украине. А различные формы обучения можно комбинировать.

"У дистанционного образования есть свои плюсы и минусы. Мы не тратим время на дорогу, но есть дети, которые дома работать не могут, потому что организм думает об отдыхе. Карантин показал, что некоторые отличники просто сами забывали своевременно отправлять задания или не замечали, что задали. Хотя именно задание для них было легким. Дистанционное образование не предусматривает много писать, хотя это является одним из элементов освоения материала и развития мелкой моторики. Поэтому нужно комбинировать различные формы обучения", - рассказала нам Мария Макодзеба, педагог из Печерского лицея №171 "Лидер".

Владимир Бахрушин, профессор физико-математических наук Запорожского национального технического университета говорит, что кризис школьного образования надо решать комплексно. Дистанционное образование может быть дополнением к очной форме обучения, а качество образования надо повышать на местах.

"Новый Закон Украины создал законодательные предпосылки для решения многих проблем. Но результат в значительной степени зависит не только от законодательства, но и от возможностей для повышения качества образования на местах, в частности, от социального статуса педагогических работников, их заработных плат, материального обеспечения учреждений образования и т. д. Также необходим запрос заведений высшего, специализированного и профессионального образования на качественно подготовленных абитуриентов, а также спрос рынка труда на качественное образование выпускников этих заведений", - рассказал Бахрушин.

Дистанционное образование, по его мнению, может использоваться для предоставления учащимся дополнительного материала, однако как альтернативу очному его рассматривать не стоит. К тому же, не все семьи могут обеспечить детям полноценный технический доступ к такой форме образования.

"Но это будет иметь положительное влияние на результаты при условии, что ученики и учителя должным образом обеспечены необходимой техникой и программным обеспечением. Применение дистанционных технологий в школе должно быть средством повышения доступности качественного образования, а не средством дискриминации по имущественному положению семьи", - добавил он.

Отметим, что после заявлений власти в Украине даже появились петиция с требованием запретить в Украине дистанционное образование.

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