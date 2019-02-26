В Украине изменились тарифы на воду: каких городов коснулось повышение

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Стал известен список компаний, которые будут отпускать холодную воду по новым тарифам

В нескольких городах Украины изменились тарифы на холодную воду и водоотвод. О решении Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг сообщил и.о. председателя НКРЭКУ Александр Формагей.

Он сообщил, что тарифы изменились не везде, а только в отдельных городах. Также будут позже рассмотрены тарифы в других городах. В соответствии с документом НКРЭКУ, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод компаниям, которые реализуют воду другим предприятиям водно-канализационного хозяйства (оптовые тарифы) будут установлены за 1 куб. м (Без НДС) на таком уровне:

КП "Черновцыводоканал" — 3,22 (водоснабжение).

Львовское ГКП "Львовводоканал" — 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области — 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, следующим лицензиатам, за 1 куб. м (без НДС) составят:

КП "Черниговводоканал" — 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП "Житомирводоканал" — 6,99 и 7,88.

КП "Черновцыводоканал" — 8,61 и 4,53.

КП "Кременчугводоканал" — 7,50 и 8,13.

Городском коммунпредприятий "Николаевводоканал" — 8,91 и 7,17.

КП "Гортепловодэнергия" (Каменец-Подольский) — 9,13 и 7,61.

КП "Иванофранковскводокотехпром" — 6,58 и 8,11.

Львовское ГКП "Львовводоканал" — 7,94 и 4,23.

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области — 12,60 и 6,23.

КП Славянского городского совета "Словгорводоканал" — 13,89 и 8,67.

Напомним, ранее мы писали о том, что платежки больно ударят по карманам украинцев.

А также рассказывали о том, что как украинцев наказывают за долги по коммуналке.