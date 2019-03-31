В Украине могут продлить весенние каникулы: что известно

Весенние каникулы в Украине могут продлить для школьников, что связано с подсчетом голосов избирательными комиссиями. Об этом поинформировал Интерфакс-Украина, ссылаясь на министра образования и науки Украины Лилию Гриневич.

По словам украинского деятеля образования, весенние каникулы захватывают 1 апреля, но в некоторых случаях могут продлиться еще на несколько дней в связи с выборами.

"У нас сейчас как раз весенние каникулы, и эти каникулы по срокам такие, что еще заходят на понедельник (1 апреля)", - комментирует ситуацию Гриневич.

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Министр также отметила, что школьникам не придется отрабатывать пропущенное время в случае продления каникул, однако есть нюанс. "Потом следующие каникулы могут быть короче на один день", - добавила глава Минобразования.

Напомним, что в Алжире в университетах из-за протестов объявили досрочные каникулы. Сообщается, что Министерство высшего образования Алжира объявило, что весенние каникулы в стране перенесены на 10 дней раньше и должны начаться уже в это воскресенье, вместо 20 марта.

Мы писали, что в Черкассах раньше начались зимние каникулы. Учебный процесс был приостановлен с 26 по 29 декабря включительно. Образовательные учреждения открыли лишь 14 января 2019 года. Таким образом каникулы длились 19 дней, а не две недели, как было запланировано.