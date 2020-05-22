В Украине ослабляют карантин: что по-прежнему под строгим запретом

Карантин в Украине ослабляют с сегодняшнего дня, 22 мая. И хотя в Минздраве заявили, что 11 областей и Киев не готовы к этому, остальные регионы еще на один шаг готовы вернуться к прежней жизни. Что все еще запрещено в Украине, что уже можно и где - читайте в материале Styler.

Обязательными остаются правила дезинфекции, масок в общественных местах, соблюдения дистанции. При себе нужно иметь паспорт.

После ослабления карантина с 22 мая по-прежнему запрещено:

проводить массовые мероприятия с присутствием больше, чем 10 человек,

оставлять места обсервации (самоизоляции),

ТРЦ, кроме отдельных магазинов,

пассажирские перевозки городскими автобусными маршрутами в режиме маршрутного такси,

сеансы кинотеатров и театров,

пребывать за столом на летней террасе кафе группой, более 4 человек,

культурные мероприятия,

посещать учреждения паллиативной помощи, соцзащиты, пунктов временного нахождения людей без гражданства и иностранцев.

Разрешают с 22 мая:

проводить спортивные мероприятия до 50 человек без зрителей,

религиозные мероприятия (не больше 1 человека на 10 квадратных метров),

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом,

работу гостиниц (без ресторанов).

Ослабление карантина в Украине с 22 мая (фото: Кабмин)

Отметим, что в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях к ослаблению карантина не готовы, согласно заключению Минздрава. В Киевской области уже заявили, что пока не будут ослаблять карантин.

Киев же пойдет на ослабление карантина с 23 мая. В субботу в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт (кроме маршруток), а с 25 метро - поедет метрополитен.

Также на субботу в столице запланировано открытие торговых заведений площадью меньше 1000 квадратных метров, спортивных и детских площадок.

С 25 мая разрешат проводить ярмарки и примут решение по ТРЦ, а с 1 июня - откроются детские сады, школы и вузы для выпускников и абитуриентов, спортшколы, а также спортзалы, фитнес-залы (без бассейнов) и пляжи.

Читайте также, как детские садики готовятся к открытию, какие требования к приему детей, и как изменятся правила их пребывания в дошкольных учебных заведениях.