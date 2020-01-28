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В Украине снова подорожает отопление: кому не повезло

STYLERЖизнь    28.01.2020 - 14:06
В Украине снова подорожает отопление: кому не повезло
Тарифы на отопление в Украине (Иллюстративное фото: inshe.tv)

Платежки за отопление и горячую воду неприятно удивят цифрами

Цены на отопление в Украине с января 2020 года изменились, и в ряде городов после проведения перерасчета тарифов произошло снижение, но не все населенные пункты попали в список счастливчиков. Так, стоимость горячей воды и тепла в батареях для жителей Запорожья будет выше.

Отметим, что с 24 декабря 2019-го Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила механизм определения цены на газ в Украине, выделив отдельно оплату услуг по его доставке. Так, потребители стали получать две платежки за использованное голубое топливо: одна - за газ, как товар, второй - за доставку.

С начала года действуют две цены от "Нафтогаза": гарантированная (квартальная) и месячная. Первая зафиксирована на уровне 6,91 грн за кубометр (с НДС, но без стоимости доставки) и действует до конца апреля 2020 года. Вторую же "Нафтогаз" устанавливает ежемесячно.

В Запорожье для концерна "Городские тепловые сети" НКРЭКУ утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду. Постановление опубликовано на сайте регулятора.

Перед этим директор запорожский теплосетей Александр Грек анонсировал повышение стоимости отопления в январе в пределах 9%.

Если за декабрь тариф составлял 1481,07 грн за Гкал, то сейчас будет 1624,48 грн за Гкал.

В Украине снова подорожает отопление: кому не повезло

Тарифы на отопление и горячую воду выростят в Запорожье (Фото: скрин nerc.gov.ua)

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что перерасчет цен на тепло и горячую воду провели 132 предприятие теплокоммунэнерго в 124 городах, в том числе и 16 областных центров. Повезло жителям Винницы, Луцка, Днепра, Житомира, Запорожья, Кропивницкого, Львова, Ровно, Тернополя, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Чернигова, Ивано-Франковска и Киева.

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