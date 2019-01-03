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В Украине подорожал практически весь ассортимент продуктов

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 10:43
В Украине подорожал практически весь ассортимент продуктов
Коллаж РБК-Украина

Говядина выросла в цене на 13 гривен

В 2018 году особых скачков стоимости на продукты не было, однако наблюдался типичный рост цен. За прошедший год продукты питания существенно подорожали. Об этом сообщает информационный портал Сегодня.

Цены на продукты начали повышаться под конец года. Согласно данным Государственной службы статистики, в ноябре 2018 по сравнению с декабрем 2017 подорожало 87% социального ассортимента продуктов.

Например, говядина выросла в цене на 13 грн и теперь стоит 127,43 грн, свинина вместо 109,47 грн стоит 115,86 грн, а куриное филе – с 89, 51 грн до 103,56 грн. Кстати, куринное мясо и стоит дороже всего. Варенная колбаса подорожала на 10 грн и теперь стоит 92,2 грн, а замороженную рыбу можно приобрести на прилавках магазина за 72,9 грн, вместо 65,93 грн.

В Украине подорожал практически весь ассортимент продуктов

Фото: (segodnya.ua)

Если сравнить цены на основные продукты питания за декабрь 2017 и ноябрь 2018, то получится, что батон вырос в цене с 10,34 грн до 12,36 грн, рис за кило подорожал с 23,09 грн до 24,11 грн, цены на муку выросли с 9,44 грн до 11,24 грн.

К слову, снизилась стоимость сахара – с 15,78 грн до 14, 24 грн. Также упали цены и на гречку с 22,54 грн до16,63 грн.

Напомним, стало известно, сколько заплатим за отопление и горячую воду. При этом в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отметили, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).

Мы писали, что "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на пересылку почтовых отравлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

В декабре 2018 года "Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины относительно доставки и выплаты пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год.

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