В Україні подорожчав практично весь асортимент продуктів

Колаж РБК-Україна

Яловичина зросла в ціні на 13 гривень

В 2018 році особливих стрибків вартості на продукти не було, однак спостерігалося типове зростання цін. За минулий рік продукти харчування значно подорожчали. Про це повідомляє інформаційний портал Сьогодні.

Ціни на продукти почали підвищуватися під кінець року. Згідно з даними Державної служби статистики, у листопаді 2018 порівняно з груднем 2017 подорожчало 87% соціального асортименту продуктів.

Наприклад, яловичина зросла в ціні на 13 грн і тепер стоїть 127,43 грн, свинина замість 109,47 грн коштує 115,86 грн, а куряче філе – з 89, 51 грн до 103,56 грн. До речі, воно і коштує дорожче всього. Варена ковбаса подорожчала на 10 грн і тепер стоїть 92,2 грн, а заморожену рибу можна придбати на прилавках магазину за 72,9 грн, замість 65,93 грн.

Фото: (segodnya.ua)

Якщо порівняти ціни на основні продукти харчування за грудень і листопад 2017 2018, то вийде, що батон виріс у ціні з 10,34 грн до 12,36 грн, рис за кіло подорожчав з 23,09 грн до 24,11 грн, ціни на борошно зросли з 9,44 грн до 11,24 грн.

До речі, знизилася вартість цукру – з 15,78 грн до 14, 24 грн. Також впали ціни і на гречку з 22,54 грн до16,63 грн.

Нагадаємо, стало відомо, скільки ми заплатимо за опалення і гарячу воду. При цьому в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг відзначили, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%).

Ми писали, що "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги. Зокрема, тарифи на пересилання поштових відправлень (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%.

У грудні 2018 року "Укрпошта" досягла угоди з Пенсійним фондом України щодо доставки і виплати пенсій в 2019 році за рахунок 500 млн грн, виділених у державному бюджеті на 2019 рік.