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Повышение тарифов: сколько заплатим за отопление и горячую воду

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 11:43
Повышение тарифов: сколько заплатим за отопление и горячую воду
Иллюстративное фото (УНИАН)

Стали известны суммы, которые украинцы заплатят за тепло и горячую воду в этом году

С 1 января вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду.

При этом в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отметили, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%). В среднем тарифы на тепло для населения выросли на 12%-24%.

Так, для киевлян тепло с 1 января подорожало на 22,7%, в Днепре и Харькове - на 18%, во Львове - на 19%. Тариф для населения в столице установлено на уровне 964,19 грн/Гкал.  

Повышение тарифов: сколько заплатим за отопление и горячую воду

Инфографика (facebook.com/Оксана Кривенко)

Интересно, что для религиозных организаций в Киеве тариф повысился на 105,8% - к 984,12 грн/Гкал.

Предлагаем вам все решения НКРЭКУ о новых тарифах, которые опубликованы в газете "Урядовый курьер":

 

Тарифы на тепловую энергию

Добавим, что стоимость электрической энергии для населения пока что остается неизменной.

Напомним, что "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги

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