Підвищення тарифів: скільки заплатимо за опалення і гарячу воду

Ілюстративне фото (УНІАН)

Стали відомі суми, які українці заплатять за тепло і гарячу воду в цьому році

З 1 січня вступили в силу нові тарифи на опалення і гарячу воду.

При цьому в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг відзначили, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%). В середньому тарифи на тепло для населення зросли на 12%-24%.

Так, для киян тепло з 1 січня подорожчало на 22,7%, у Дніпрі та Харкові - на 18%, у Львові - на 19%. Тариф для населення в столиці встановлено на рівні 964,19 грн/Гкал.

Інфографіка (facebook.com/Оксана Кривенко)

Цікаво, що для релігійних організацій у Києві тариф підвищився на 105,8% - до 984,12 грн/Гкал.

Пропонуємо вам всі рішення НКРЕКП про нові тарифи, які опубліковані в газеті "Урядовий кур'єр":

Тарифи на теплову енергію

Додамо, що вартість електричної енергії для населення поки що залишається незмінною.

Нагадаємо, що "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги.