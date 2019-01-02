ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Підвищення тарифів: скільки заплатимо за опалення і гарячу воду

STYLERЖиття    02.01.2019 - 11:43
Підвищення тарифів: скільки заплатимо за опалення і гарячу воду
Ілюстративне фото (УНІАН)

Стали відомі суми, які українці заплатять за тепло і гарячу воду в цьому році

З 1 січня вступили в силу нові тарифи на опалення і гарячу воду.

При цьому в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг відзначили, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%). В середньому тарифи на тепло для населення зросли на 12%-24%.

Так, для киян тепло з 1 січня подорожчало на 22,7%, у Дніпрі та Харкові - на 18%, у Львові - на 19%. Тариф для населення в столиці встановлено на рівні 964,19 грн/Гкал.

Підвищення тарифів: скільки заплатимо за опалення і гарячу воду

Інфографіка (facebook.com/Оксана Кривенко)

Цікаво, що для релігійних організацій у Києві тариф підвищився на 105,8% - до 984,12 грн/Гкал.

Пропонуємо вам всі рішення НКРЕКП про нові тарифи, які опубліковані в газеті "Урядовий кур'єр":

 

Тарифи на теплову енергію

Додамо, що вартість електричної енергії для населення поки що залишається незмінною.

Нагадаємо, що "Укрпошта" встановила з 1 січня 2019 року нові тарифи на свої послуги.

Обігрівач на мінімум і екосубсидії: як французи економлять на комуналці На скільки зросте "комуналка": експерт озвучив суми
Новини України тарифи на жкг
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся