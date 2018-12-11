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Повышение тарифов на тепло: сколько придется платить с 1 января

STYLERЖизнь    11.12.2018 - 10:47
Повышение тарифов на тепло: сколько придется платить с 1 января
Иллюстративное фото (УНИАН)

В начале следующего года нас ждет масштабное повышение тарифов на тепло

С 1 января 2019 года украинцев ждет повышение тарифов на тепло. В среднем, судя по инфографике, опубликованной главой НКРЭКУ Оксаной Кривенко, тариф для населения вырастет на 12%-24%. При этом, средний процент роста не превысит процент увеличения стоимости газа (23,5%).

Повышение тарифов на тепло: сколько придется платить с 1 января

Инфографика (facebook.com/Оксана Кривенко)

Как стало известно, тарифы на тепло в Киеве повысятся на 22,7% и установятся на уровне 964,19 грн/Гкал. Повысятся тарифы на тепло и для религиозных организаций (на 105,8% к 984,12 грн/Гкал).

В то же время НКРЭКУ снизила тарифы до 22% для потребителей бюджетной сферы. 

Глава Комиссии отметила, что стоимость электрической энергии для населения останется неизменной.

Украинцы на эту новость отреагировали, мягко говоря, негативно.

"Гройсман заверял, что рост тарифов на горячее водоснабжение и отопление для населения после повышения цен на газ не должен превышать 16%! Как же так произошло, что рост 23,5%?" - негодует Андрей Бардась.

Повышение тарифов на тепло: сколько придется платить с 1 января

Скриншот

"А как так получается, что цены на отопление поднимаются, а в некоторых районах Киева до сих пор нет ни нормального отопления, ни горячей воды? Вот вы мне объясните, пожалуйста: у меня в квартире +15-17 градусов. Это нормально? За что я плачу?" - комментирует повышение тарифов на тепло Михаил Колисниченко.

Повышение тарифов на тепло: сколько придется платить с 1 января

Скриншот

"Жаль, что не учитывается тот факт, что тариф на газ в стране завышен, благодаря использованию тарифа "Дюссельдорф+", - отметил Сергей Жаров.

Напомним, что с 1 ноября украинцы платят за газ 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).

Видео: РБК-Украина

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