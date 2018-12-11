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Підвищення тарифів на тепло: скільки доведеться платити з 1 січня

STYLERЖиття    11.12.2018 - 10:47
Підвищення тарифів на тепло: скільки доведеться платити з 1 січня
Ілюстративне фото (УНІАН)

На початку наступного року нас чекає масштабне підвищення тарифів на тепло

З 1 січня 2019 року українців чекає підвищення тарифів на тепло. У середньому, судячи з інфографіки, опублікованій головою НКРЕКП Оксаною Кривенко, тариф для населення зросте на 12%-24%. При цьому, середній відсоток зростання не перевищить відсоток збільшення вартості газу (23,5%).

Підвищення тарифів на тепло: скільки доведеться платити з 1 січня

Інфографіка (facebook.com/Оксана Кривенко)

Як стало відомо, тарифи на тепло в Києві підвищаться на 22,7% і встановляться на рівні 964,19 грн/Гкал. Підвищаться тарифи на тепло і для релігійних організацій (на 105,8% до 984,12 грн/Гкал).

У той же час НКРЕКП знизила тарифи до 22% для споживачів бюджетної сфери.

Голова Комісії зазначила, що вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.

Українці на цю новину відреагували, м'яко кажучи, негативно.

"Гройсман запевняв, що зростання тарифів на гаряче водопостачання та опалення для населення після підвищення цін на газ не повинне перевищувати 16%! Як же так сталося, що зростання 23,5%?" - обурюється Андрій Бардась.

Підвищення тарифів на тепло: скільки доведеться платити з 1 січня

Скріншот

"А як так виходить, що ціни на опалення піднімаються, а в деяких районах Києва досі немає ні нормального опалення, ні гарячої води? От ви мені поясніть, будь ласка: у мене в квартирі +15-17 градусів. Це нормально? За що я плачу?" - коментує підвищення тарифів на тепло Михайло Колісниченко.

Підвищення тарифів на тепло: скільки доведеться платити з 1 січня

Скріншот

"Шкода, що не враховується той факт, що тариф на газ в країні завищений, завдяки використанню тарифу "Дюссельдорф+", - зазначив Сергій Жаров.

Нагадаємо, що з 1 листопада українці платять за газ 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Відео: РБК-Україна

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