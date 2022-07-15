В Украине потеплеет еще больше, но будут обильные осадки: прогноз до конца недели

В связи с опасными метеорологическими явлениями из-за грозовых дождей 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей страны был объявлен I уровень опасности ("желтый").

При этом значительны порывов не ожидается - ветер стихнет, и сила составит около 7-12 метров в секунду, сообщается в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

В среднем температура воздуха в дневное время составит около +26... +32 градуса (жарче всего - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях), в то время как в северных и большинстве западных областей будет чуть "свежее" - ожидается +21... +26 градусов.

В столице 15 июля ожидается днем кратковременный дождь с грозой, столбики термометров в Киеве и области покажут около +21... +23 градусов.

Карта погоды в Украине 15 июля (фото: meteo.gov.ua)

Что будет с погодой на выходных

В субботу, 16 июля, синоптическая картина в целом сохранится такой же, разве что ореол осадков будет уже "зеркальным".

Так, дожди с грозами ожидаются только в восточных и некоторых южных областях. А на остальной части территории Украины будет сухо.

Карта погоды в Украине 16 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 17 июля, столбики термометров на один-два градуса опустятся, а осадки охватят северные, восточные и ряд южных областей - фактически будет дождливо только на Левобережье.

Карта погоды в Украине 17 июля (фото: meteo.gov.ua)