UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине потеплеет еще больше, но будут обильные осадки: прогноз до конца недели

Фото: погода в Украине будет дождливая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 15 июля, ожидается с обильными осадками на большей части территории страны, а столбики термометров продолжат подниматься, конституируя окончание этого "осеннего" периода в середине лета.

Какая погода ожидает украинцев в последние дни недели - читайте в материале ниже.

В связи с опасными метеорологическими явлениями из-за грозовых дождей 15 июля в западных, северных и большинстве центральных областей страны был объявлен I уровень опасности ("желтый").

При этом значительны порывов не ожидается - ветер стихнет, и сила составит около 7-12 метров в секунду, сообщается в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра.

В среднем температура воздуха в дневное время составит около +26... +32 градуса (жарче всего - в Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях), в то время как в северных и большинстве западных областей будет чуть "свежее" - ожидается +21... +26 градусов.

В столице 15 июля ожидается днем кратковременный дождь с грозой, столбики термометров в Киеве и области покажут около +21... +23 градусов.

Карта погоды в Украине 15 июля (фото: meteo.gov.ua)

Что будет с погодой на выходных

В субботу, 16 июля, синоптическая картина в целом сохранится такой же, разве что ореол осадков будет уже "зеркальным".

Так, дожди с грозами ожидаются только в восточных и некоторых южных областях. А на остальной части территории Украины будет сухо.

Карта погоды в Украине 16 июля (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 17 июля, столбики термометров на один-два градуса опустятся, а осадки охватят северные, восточные и ряд южных областей - фактически будет дождливо только на Левобережье.

Карта погоды в Украине 17 июля (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее синоптики представили обновленный прогноз погоды на июль.

Добавим также, перед этим мы писали, какая погода будет в ближайшую неделю в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине