В Украине появился первый "домашний" музыкальный фестиваль

Команда Underhill European Music Festival запустила UNDERHILL MUSIC TV (фото: пресс-служба)

Команда Underhill European Music Festival придумала интересный формат живых концертов

Отныне в Украине есть возможность попасть на профессиональный живой концерт не выходя из дома и соблюдая правила карантина. Так, команда Underhill European Music Festival запустила уникальный формат онлайн-фестиваля UNDERHILL MUSIC TV.

Концерты вживую можно смотреть три раза в неделю: по воскресеньям, средам и пятницам, на страницах фестиваля в социальных сетях.

Лучшие украинские диджеи, исполнители и группы выступают со сцены UNDERHILL MUSIC TV в прямом эфире, с профессиональным звуковым и световым сопровождением. Формат позволяет зрителю почувствовать себя частью фестиваля, и оказаться даже ближе к любимому артисту, чем в первых рядах. Во время трансляции некоторым музыкантам можно будет задать вопрос в комментариях, пообщаться в прямом эфире, а иногда даже попросить исполнить любимый трек.

На UNDERHILL MUSIC TV уже сыграли свои dj-сеты фронтмен "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, Фагот из ТНМК, Гурт [О]. Выступили DJ Lutique, MalYar, Kolya Liner, Vlad Yaki, Fellmark, Lirity, Vlad Jet. А также со своей группой и звездной гостьей - Тоней Матвиенко - порадовал слушателей Арсен Мирзоян.

Фагот, Олег Скрипка и другие сыграли на UNDERHILL MUSIC TV

Кроме того, чтобы карантин прошел не только драйвовее, но и быстрее, организаторы решили заранее позаботиться о безопасности и здоровье посетителей фестиваля. Команда Underhill European Music Festival вместе с украинскими звездами (Jerry Heil, NK, Фагот, DJ LUTIQUE, Гурт [О], Руслана) создала видео, в котором они призывают придерживаться санитарных норм и правил во время пандемии.

"Каждый из нас имеет большие риски оказаться среди больных на коронавирус. Ситуация в Украине не такая критическая, как в США, Италии, Испании или Германии. Но мы не должны ждать ухудшения ситуации. Мы должны заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих", - говорит организатор фестиваля Игорь Аниськин.

Звезды обратились к украинцам

Напомним, Underhill European Music Festival – это украинский фестиваль танцевальной и поп-музыки, который проходит на территории аэродрома в деревне Подгорье Ивано-Франковской области. В этом году фестиваль запланирован на 26-29 июня (билеты).

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