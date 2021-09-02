В Украине появился первый гастрогид: кому он пригодится

К 30-летию Независимости Украины вышел уникальный проект "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" , который представляет собой гастрономическую карту небольших фермерских хозяйств нашей страны.

По словам авторов проекта, ресурс поможет производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам - познакомиться с крафтовой пищей прямо на месте ее производства.

"Туристы благодаря новой еде и напиткам ярче запоминают свои поездки. Они привозят из путешествий вкусности, чтобы пролонгировать свои впечатления и эмоции. Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств", - говорят авторы проекта.

Гастрогид представляет собой как печатный путеводитель, так и сайт с гастрономической картой. Он объединил крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов и другой продукции.

Он состоит из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток" . В представленных локациях можно договориться про экскурсии и дегустацию, познакомиться с фермерами, увидеть воочию процесс изготовления органических продуктов.

На страницах гастрогида путешественники также найдут пять карт и маршрутов: "Путешествие с акцентом", "Вдоль Тисы", "Крафтовая Бакота", "Вкусно, как у Гоголя" и "Вкусы Донбасса".