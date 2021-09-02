В Україні з'явився перший гастрогід: кому він стане в нагоді

До 30-річчя Незалежності України вийшов унікальний проект "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" , який являє собою гастрономічну карту невеликих фермерських господарств нашої країни.

За словами авторів проекту, ресурс допоможе виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам - познайомитися з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва.

"Туристи завдяки новій їжі та напоям яскравіше запам'ятовують свої поїздки. Вони привозять із подорожей смаколики, щоб пролонгувати свої враження та емоції. Частіше мандрівники влаштовують гастротури лише по закладах міст. Тому гастрогід "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" допоможе отримати яскраві гастрономічні враження саме від фермерських господарств та невеликих виробництв", - кажуть автори проєкту.

Гастрогід являє собою як друкований путівник, так і сайт з гастрономічною картою. Він об'єднав крафтових виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів і фруктів та іншої продукції.

Він складається з п'яти розділів: "Центр і Північ", "Карпати", "Захід", "Південь" та "Схід". У представлених локаціях можна домовитися про екскурсії та дегустацію, познайомитися з фермерами, побачити на власні очі процес виготовлення органічних продуктів.

На сторінках гастрогіда мандрівники також знайдуть п'ять карт і маршрутів: "Подорож з акцентом", "Уздовж Тиси", "Крафтова Бакота", "Смачно, як у Гоголя", "Смаки Донбасу".