ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні з'явився перший гастрогід: кому він стане в нагоді

Новость на русском →
Четвер 02 вересня 2021 15:30
В Україні з'явився перший гастрогід: кому він стане в нагоді Фото: в Україні з'явиться перший гастрогід (facebook.com/babynikozy)
Автор: Styler

До 30-річчя Незалежності України вийшов унікальний проект "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України", який являє собою гастрономічну карту невеликих фермерських господарств нашої країни.

За словами авторів проекту, ресурс допоможе виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам - познайомитися з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва.

"Туристи завдяки новій їжі та напоям яскравіше запам'ятовують свої поїздки. Вони привозять із подорожей смаколики, щоб пролонгувати свої враження та емоції. Частіше мандрівники влаштовують гастротури лише по закладах міст. Тому гастрогід "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" допоможе отримати яскраві гастрономічні враження саме від фермерських господарств та невеликих виробництв", - кажуть автори проєкту.

Гастрогід являє собою як друкований путівник, так і сайт з гастрономічною картою. Він об'єднав крафтових виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів і фруктів та іншої продукції.

Він складається з п'яти розділів: "Центр і Північ", "Карпати", "Захід", "Південь" та "Схід". У представлених локаціях можна домовитися про екскурсії та дегустацію, познайомитися з фермерами, побачити на власні очі процес виготовлення органічних продуктів.

На сторінках гастрогіда мандрівники також знайдуть п'ять карт і маршрутів: "Подорож з акцентом", "Уздовж Тиси", "Крафтова Бакота", "Смачно, як у Гоголя", "Смаки Донбасу".

В Україні з'явився перший гастрогід: кому він стане в нагоді

Раніше ми писали, що дієтолог назвала найшкідливішу зелень.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 2 вересня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини