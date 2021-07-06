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В Україні з'явиться перший гастрогід: що це таке і кому він знадобиться

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Вівторок 06 липня 2021 17:47
В Україні з'явиться перший гастрогід: що це таке і кому він знадобиться Фото: в Україні з'явиться перший гастрогід (facebook.com/babynikozy)
Автор: Styler

До 30-річчя Незалежності України усі охочі зможуть побачити гастрономічну карту невеликих фермерських господарств в унікальному проєкті "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України".

За словами авторів проєкту, ресурс допоможе виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам - познайомитись з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва.

"Туристи завдяки новій їжі та напоям яскравіше запам'ятовують свої поїздки. Вони привозять із подорожей смаколики, щоб пролонгувати свої враження та емоції. Частіше мандрівники влаштовують гастротури лише по закладах міст. Тому гастрогід "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" допоможе отримати яскраві гастрономічні враження саме від фермерських господарств та невеликих виробництв", - кажуть автори проєкту.

Цей унікальний гастрогід являтиме собою як друкований путівник, так і сайт з гастрономічною картою найяскравіших представників крафтових виробництв з різних куточків країни.

Він складатиметься із п’яти розділів: "Центр і Північ", "Карпати", "Захід", "Південь" та "Схід" та об’єднає крафтових виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів та фруктів з усієї країни.

Зауважимо, що додати своїх улюблених локальних виробників на першу в Україні гастрокарту крафтової їжі може кожен бажаючий, заповнивши форму за посиланням.

В Україні з'явиться перший гастрогід: що це таке і кому він знадобиться

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