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В Украине появится первый гастрогид: что это такое и кому он понадобится

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 17:47
В Украине появится первый гастрогид: что это такое и кому он понадобится Фото: в Украине появится первый гастрогид (facebook.com/babynikozy)
Автор: Styler

К 30-летию Независимости Украины все желающие смогут увидеть гастрономическую карту небольших фермерских хозяйств в уникальном проекте "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України".

По словам авторов проекта, ресурс поможет производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам - познакомиться с крафтовой пищей прямо на месте ее производства.

"Туристы благодаря новой еде и напиткам ярче запоминают свои поездки. Они привозят из путешествий вкусности, чтобы пролонгировать свои впечатления и эмоции. Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств", - говорят авторы проекта.

Этот уникальный гастрогид будет представлять собой как печатный путеводитель, так и сайт с гастрономической картой самых ярких представителей крафтовых производств из разных уголков страны.

Он будет состоять из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток" и объединит крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны.

Заметим, что добавить своих любимых локальных производителей на первую в Украине гастрокарту крафтовой еды может каждый желающий, заполнив форму по ссылке.

В Украине появится первый гастрогид: что это такое и кому он понадобится

Напомним, эксперт шокировал прогнозом относительно цен на арбузы в этом году.

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