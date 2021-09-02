В Украине появился первый гастрогид: кому он пригодится

К 30-летию Независимости Украины вышел уникальный проект "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України", который представляет собой гастрономическую карту небольших фермерских хозяйств нашей страны.
По словам авторов проекта, ресурс поможет производителям найти ценителей настоящей украинской продукции, а путешественникам - познакомиться с крафтовой пищей прямо на месте ее производства.
"Туристы благодаря новой еде и напиткам ярче запоминают свои поездки. Они привозят из путешествий вкусности, чтобы пролонгировать свои впечатления и эмоции. Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств", - говорят авторы проекта.
Гастрогид представляет собой как печатный путеводитель, так и сайт с гастрономической картой. Он объединил крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов и другой продукции.
Он состоит из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток" . В представленных локациях можно договориться про экскурсии и дегустацию, познакомиться с фермерами, увидеть воочию процесс изготовления органических продуктов.
На страницах гастрогида путешественники также найдут пять карт и маршрутов: "Путешествие с акцентом", "Вдоль Тисы", "Крафтовая Бакота", "Вкусно, как у Гоголя" и "Вкусы Донбасса".
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