В Украине появится первый гастрогид: что это такое и кому он понадобится

"Туристы благодаря новой еде и напиткам ярче запоминают свои поездки. Они привозят из путешествий вкусности, чтобы пролонгировать свои впечатления и эмоции. Чаще путешественники устраивают гастротуры только по заведениям городов. Поэтому гастрогид "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" поможет получить яркие гастрономические впечатления именно от фермерских хозяйств и небольших производств", - говорят авторы проекта.

Этот уникальный гастрогид будет представлять собой как печатный путеводитель, так и сайт с гастрономической картой самых ярких представителей крафтовых производств из разных уголков страны.

Он будет состоять из пяти разделов: "Центр и Север", "Карпаты", "Запад", "Юг" и "Восток" и объединит крафтовых производителей сыра, устриц, улиток, мяса, яиц, пива, вина, овощей и фруктов со всей страны.

Заметим, что добавить своих любимых локальных производителей на первую в Украине гастрокарту крафтовой еды может каждый желающий, заполнив форму по ссылке.