Скриншот видео (tsn.ua)

Людей с такой болезнью за всю историю человечества было только две сотни

В Украине провели стоматологическую операцию 7-летней девочке Ирине Химич с прогерией. Ее организм уже постарел почти на 60 лет. Такой случай в стране единственный. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

У девочки появились температура, потеря аппетита и зубная боль, поэтому ей пришлось идти к стоматологу. Риски очень большие, поскольку сложно даже ввести ее в наркоз: слишком узкие дыхательные пути усложняют процесс.

"Любое чрезмерное усилие может привести даже к перелому челюсти. Поэтому мы должны вести себя очень-очень деликатно с ней", - рассказал хирург-стоматолог Игорь Прощин.

Видео: В Украине провели уникальную операцию 7-летней девочке, организм которой постарел на 60 лет (youtube.com/ТСН)

Изменения в организме Иры стали заметны, когда ей исполнилось три года. "Когда ребенок лысеет, и немного не такая кожа, то поняли, что что-то не то с ребенком", - сообщил папа девочки. А ее мама рассказала, что в стране нет врачей, которые взялись бы за настолько редкое заболевание. "Информация с Интернета, с американских сайтов. С наших ничего нет", - сказала Дина Химич.

Мать сама ведет историю болезни ребенка. На данный момент девочке уже пролечили семь зубов и два вырвали. Они планируют полететь в Бостон – единственное место, где изучают эту болезнь, чтобы спасти Иру.

Напомним, мама пострадавшей девочки в лагере "Славутич" рассказала всю правду о трагедии.

Также мы писали о том, что Уляна Супрун объяснила, почему нужно беречь свою печень и как вылечить жировую болезнь.

Ранее Styler сообщал, что украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram об успехах сбора денег для проведения операции четырехлетней девочке Кире. Ранее он призывал своих подписчиков помочь спасти жизнь малышке. Ей необходимо было собрать 120 тысяч евро на срочную операцию.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Чем опасны смартфоны и как уберечься от их воздействия?