Скріншот відео (tsn.ua)

Людей з такою хворобою за всю історію людства було тільки дві сотні

В Україні провели стоматологічну операцію 7-річній дівчинці Ірині Химич з прогерією. Її організм вже постарів майже на 60 років. Такий випадок в країні єдиний. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У дівчинки з'явилися температура, втрата апетиту і зубний біль, тому їй довелося йти до стоматолога. Ризики дуже великі, оскільки навіть складно ввести її в наркоз: занадто вузькі дихальні шляхи ускладнюють процес.

"Будь-яке надмірне зусилля може привести навіть до перелому щелепи. Тому ми повинні вести себе дуже-дуже делікатно з нею", - розповів хірург-стоматолог Ігор Прощин.

Відео: В Україні провели унікальну операцію 7-річній дівчинці, організм якої постарів на 60 років (youtube.com/ТСН)

Зміни в організмі Іри стали помітні, коли їй виповнилося три роки. "Коли дитина лисіє, і трохи не така шкіра, то зрозуміли, що щось не те з дитиною", - повідомив батько дівчинки. А її мама розповіла, що в країні немає лікарів, які взялися б за настільки рідкісне захворювання. "Інформація з Інтернету, з американських сайтів. З наших нічого немає", - сказала Діна Хіміч.

Мати сама веде історію хвороби дитини. На даний момент дівчинці вже пролікували сім зубів і два вирвали. Вони планують полетіти до Бостону – єдине місце, де вивчають цю хворобу, щоб врятувати Іру.

Нагадаємо, мама постраждалої дівчинки в таборі "Славутич" розповіла всю правду про трагедію.

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Раніше Styler повідомляв, що український телеведучий Дмитро Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram про успіхи збору грошей для проведення операції чотирирічній дівчинці Кірі. Раніше він закликав своїх піідписників допомогти врятувати життя дитині. Їй необхідно було зібрати 120 тисяч євро на термінову операцію.

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