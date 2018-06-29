"Деньги собраны": Комаров рассказал об операции тяжелобольной девочке

Ведущий поделился подробностями о предстоящей операции

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram об успехах сбора денег для проведения операции 4-летней девочке.

"Отличная новость прилетела ко мне в Бразилию! Деньги на трансплантацию костного мозга для 4-летней Киры, у которой сверхранний рецидив рака крови, собраны! В понедельник она летит в Верону (Италия) на операцию. Кирочка, держим за тебя кулачки. Все будет хорошо. Каждому из вас - низкий поклон за каждую копейку. Вы сделали большое дело. И добро. Оно вернется, вы же знаете", - написал в публикации Дима.

Фото: Дмитрий Комаров, Надя Дорофеева и Кира (instagram.com/komarovmir)

Напомним, что недавно ведущий вместе с Надей Дорофеевой начали сборы денег для проведения операции Кире. Она родилась здоровым ребенком, в роддоме ее сразу прозвали богатырем. Девочка очень быстро развивалась, рано пошла и заговорила. Здоровье было образцово-показательным, но когда ей было 2 года родители заметили на шее у дочки увеличенные лимфоузлы. Боролись химией и 1 ноября 2017 года лечение закончили, но через 4 месяца болезнь вернулась и малышке понадобилась срочная пересадка костного мозга.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров отправился в новое путешествие.

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