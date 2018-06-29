Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Деньги собраны": Комаров рассказал об операции тяжелобольной девочке

STYLERLIFE        29.06.2018 - 16:14
Фото: Дмитрий Комаров (РБК-Украина)
Фото: Дмитрий Комаров (РБК-Украина)

Ведущий поделился подробностями о предстоящей операции

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров рассказал на своей странице в Instagram об успехах сбора денег для проведения операции 4-летней девочке.

"Отличная новость прилетела ко мне в Бразилию! Деньги на трансплантацию костного мозга для 4-летней Киры, у которой сверхранний рецидив рака крови, собраны! В понедельник она летит в Верону (Италия) на операцию. Кирочка, держим за тебя кулачки. Все будет хорошо. Каждому из вас - низкий поклон за каждую копейку. Вы сделали большое дело. И добро. Оно вернется, вы же знаете", - написал в публикации Дима.

Фото: Дмитрий Комаров, Надя Дорофеева и Кира (instagram.com/komarovmir)

Напомним, что недавно ведущий вместе с Надей Дорофеевой начали сборы денег для проведения операции Кире. Она родилась здоровым ребенком, в роддоме ее сразу прозвали богатырем. Девочка очень быстро развивалась, рано пошла и заговорила. Здоровье было образцово-показательным, но когда ей было 2 года родители заметили на шее у дочки увеличенные лимфоузлы. Боролись химией и 1 ноября 2017 года лечение закончили, но через 4 месяца болезнь вернулась и малышке понадобилась срочная пересадка костного мозга.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Комаров отправился в новое путешествие.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Что вы не знали об Ульяне Супрун?

Дмитрий Комаров отправился покорять новую страну: что известно о поездке "Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
Теги: Дмитрий Комаров, ведущий, девочка, операция
ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)
"Мажоры закрыли доступ к Днепру": активисты С14 устроили погром забора под Киевом (фото)
Ани Лорак "засветилась" на вечеринке в Киеве в компании Насти Каменских (фото)
Поль Манондиз перепел хит Олега Винника на французском языке (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь