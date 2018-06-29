Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Гроші зібрані": Комаров розповів про операцію важкохворої дівчинки

STYLERLIFE        29.06.2018 - 16:14
Фото: Надя Дорофєєва, Дмитро Комаров і Кіра (instagram.com/komarovmir)
Фото: Надя Дорофєєва, Дмитро Комаров і Кіра (instagram.com/komarovmir)

Ведучий поділився подробицями про майбутню операції

Український телеведучий Дмитро Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram про успіхи збору грошей для проведення операції чотирирічній дівчинці Кірі. Раніше він закликав своїх підписників допомогти врятувати життя дівчинці. Їй необхідно було зібрати 120 тисяч євро на термінову операцію.

"Відмінна новина прилетіла до мене в Бразилію! Гроші на трансплантацію кісткового мозку для 4-річної Кіри, у якої дуже ранній рецидив раку крові, зібрані! У понеділок вона летить до Верони (Італія) на операцію. Кірочка, тримаємо за тебе кулачки. Все буде добре. Кожному з вас - низький уклін за кожну копійку. Ви зробили велику справу. І добро. Воно повернеться, ви ж знаєте", - написав у публікації Діма.

Фото: Дмитро Комаров, Надя Дорофєєва та Кіра (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що нещодавно ведучий разом з Надєю Дорофєєвою почали збори грошей для проведення операції Кірі. Вона народилася здоровою дитиною, у пологовому будинку її відразу прозвали богатирем. Дівчинка дуже швидко розвивалася, рано пішла і заговорила. Здоров'я було зразково-показовим, але коли їй було 2 роки батьки помітили на шиї у доньки збільшені лімфовузли.

"Але лікар заспокоїла - все добре. Лімфовузли не пройшли, додався кашель. Але ситуація не здавалася страшною – все це виглядало вірусом, застудою, грипом. Чим завгодно, тільки не рак. А це був він", - розповів телеведучий.

Боролися хімією і 1 листопада 2017 року закінчили лікування, але через 4 місяці хвороба повернулася й дитині знадобилася термінова пересадка кісткового мозку.

Як повідомляв Дмитро, ціна життя Кіри оцінюється в 120 000 євро - саме стільки їй необхідно на операцію в Італії.

"Вже є 62 000 євро. Наша з вами місія - 58 000 євро", - писав Комаров.

Раніше ми повідомляли про те, що Дмитро Комаров відправився в нову подорож.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Уляну Супрун?

Дмитро Комаров вирушив підкорювати нову країну: що відомо про поїздку "Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області
Теги: операция, девочка, Дмитрий Комаров, ведущий
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся