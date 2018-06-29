"Гроші зібрані": Комаров розповів про операцію важкохворої дівчинки

Ведучий поділився подробицями про майбутню операції

Український телеведучий Дмитро Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram про успіхи збору грошей для проведення операції чотирирічній дівчинці Кірі. Раніше він закликав своїх підписників допомогти врятувати життя дівчинці. Їй необхідно було зібрати 120 тисяч євро на термінову операцію.

"Відмінна новина прилетіла до мене в Бразилію! Гроші на трансплантацію кісткового мозку для 4-річної Кіри, у якої дуже ранній рецидив раку крові, зібрані! У понеділок вона летить до Верони (Італія) на операцію. Кірочка, тримаємо за тебе кулачки. Все буде добре. Кожному з вас - низький уклін за кожну копійку. Ви зробили велику справу. І добро. Воно повернеться, ви ж знаєте", - написав у публікації Діма.

Фото: Дмитро Комаров, Надя Дорофєєва та Кіра (instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що нещодавно ведучий разом з Надєю Дорофєєвою почали збори грошей для проведення операції Кірі. Вона народилася здоровою дитиною, у пологовому будинку її відразу прозвали богатирем. Дівчинка дуже швидко розвивалася, рано пішла і заговорила. Здоров'я було зразково-показовим, але коли їй було 2 роки батьки помітили на шиї у доньки збільшені лімфовузли.

"Але лікар заспокоїла - все добре. Лімфовузли не пройшли, додався кашель. Але ситуація не здавалася страшною – все це виглядало вірусом, застудою, грипом. Чим завгодно, тільки не рак. А це був він", - розповів телеведучий.

Боролися хімією і 1 листопада 2017 року закінчили лікування, але через 4 місяці хвороба повернулася й дитині знадобилася термінова пересадка кісткового мозку.

Як повідомляв Дмитро, ціна життя Кіри оцінюється в 120 000 євро - саме стільки їй необхідно на операцію в Італії.

"Вже є 62 000 євро. Наша з вами місія - 58 000 євро", - писав Комаров.

Раніше ми повідомляли про те, що Дмитро Комаров відправився в нову подорож.

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