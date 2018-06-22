Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире

Девочке нужна срочная операция

Украинская певица Надя Дорофеева и телеведущий Дмитрий Комаров просят украинцев помочь спасти жизнь четырехлетней Кире. Пост с реквизитами Дорофеева опубликовала на своей странице в Instagram.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и телеведущий Дмитрий Комаров объявили сбор денег на операцию для четырехлетней Киры Беленькой из Запорожья. Артисты сообщили, что у девочки недавно был день рождения и сумма, которую нужно собрать срочно, станет для нее подарком.

"Встречи с детками стали частью моей жизни, без которой я больше не могу. Знаете, что такое настоящее счастье? Это встречать через год или полтора уже здоровых малышей, которые бросаются меня обнимать, и говорят спасибо. Я в свою очередь говорю спасибо вам за каждую копейку, которая важна в спасении детской жизни", - написала Надя Дорофеева.

Скриншот фото (instagram.com/nadyadorofeeva)

Она рассказала, что у 4-летней Киры было прекрасное здоровье, она даже толком не простужалась, а потом врачи поставили ей диагноз рак.

"Сегодня мы с Дмитрием Комаровым познакомим вас с особенной юной пациенткой. Особенной тем, что ее здоровье было идеальным, без единого намека на болезни. 4-хлетняя Кира из Запорожья даже простудой почти не болела. И вот в два года у нее вдруг заметили увеличенные лимфоузлы, но врач успокоила и отпустила домой. Но узлы не уменьшались, потом добавился кашель. А потом был приговор – рак крови. И, как бывает в таких случаях, очень тяжелое, изматывающее лечение – химия", - сообщила певица.

Она рассказала, что после химии девочке полегчало и ее отпустили домой, сказав только регулярно проверяться. И вот недавно болезнь вернулась. Девочке нужна срочная операция.

"И вот такая плановая проверка буквально через 4 месяца озвучила новый приговор: сверхранний рецидив. Снова рак. Но в этом случае уже не обойтись без пересадки костного мозга, и она нужна срочно, "на вчера". Операция в Италии стоит 120 000 евро, из которых 62 000€ уже есть. Нам с вами надо срочно собрать 58 000€. Я думаю, мы сможем, особенно учитывая, что в понедельник у Кирочки был день рождения. Давайте сделаем ей подарок от #чашкакофе", - написала Дорофеева и опубликовала реквизиты.

Приватбанк 4149 4991 1134 5425 Беленькая Ангелина Сергеевна (мама)

Р/С 29244825509100 ЕДРПОУ 14360570 МФО 305299

Для перевода из других стран (PayPal): Clearlana98@gmail.com

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кстати, Дмитрий Комаров и Андре Тан создали спасающий жизни треугольный глобус.

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