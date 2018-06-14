Дмитрий Комаров и Андре Тан создали спасающий жизни треугольный глобус

Благотворительный тандем путешественника и дизайнера показывает, что творить добро – просто!

13 июня в одном из столичных ресторанов известный украинский дизайнер Андре Тан и телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров презентовали совместную благотворительную инициативу.

Прежде отметим, что Дмитрий Комаров уже долгое время курирует свой проект "Чашка кофе", предлагая всем неравнодушным людям понемногу, по мере своих сил помогать тяжелобольным деткам. Философия проекта проста – не обязательно тратить на благотворительность колоссальные средства, иногда достаточно отказаться утром от покупки кофе и направить сэкономленные деньги на нужды окружающих. И если так время от времени будет делать каждый, то необходимые суммы на лечение будет собирать легче.

Именно в рамках проекта "Чашка кофе" Андре Тан и Дмитрий Комаров создали оригинальную мягкую игрушку в виде треугольного глобуса.

Дмитрий Комаров и Андре Тан во время презентации общей благотворительной инициативы

Символическая мягкая игрушка стоит всего 99 грн

Этот символический подарок будет продаваться в сети магазинов Андре Тана "a.Tan by Andre Tan" всего за 99 гривен, а все деньги от продаж игрушки будут перечислены на лечение малышам, которым помогает проект "Чашка кофе".

"Мы много лет создаем игрушки, деньги, от продаж которых идут на благотворительность. Все они имеют треугольную форму и в этот раз мы тоже решили не уходить от нашей концепции, разработав треугольный глобус. Игрушка, которая проецирует мир наизнанку, разрыв шаблонов, нестандартный подход ко всему, что нас окружает и поднимает на поверхность то, что так неудобно обсуждать и афишировать", - прокомментировал совместно разработанную игрушку Андре Тан.

Андре и Дмитрий рассказали, что они не всегда афишируют тот факт, что уже много лет занимаются благотворительностью и стараются помогать тем, кто по-настоящему нуждается в этом. Именно опираясь на этот опыт и был создан проект Дмитрия Комарова "Чашка кофе".

"Ежедневно к нам приходят десятки писем с просьбой о помощи, и очень трудно осознавать, что, к сожалению, мы можем помочь не всем. За все время существования проекта "Чашка кофе" нам удалось собрать около 25 миллионов гривен и спасти не одну жизнь. Я счастлив, что в нашей стране есть так много небезразличных людей, которые осознают, что достаточно просто отказаться от чего-то незначительного и спасти пускай одну, но жизнь"- рассказал Дима Комаров.

Презентация благотворительной инициативы Андре Тана и Дмитрия Комарова

Именно благодаря таким проектам хочется верить в чудеса и видеть искреннюю доброту, которое на самом деле есть и каждый может стать ее частью. Творить добро – просто!

Напомним, Дмитрий Комаров просит украинцев помочь тяжелобольной 15-летней Алине из города Романовка (Житомирская обл.). Девочку привезли в Киев, и выяснилось, что все очень плохо: хроническое заболевание почек 5 ст., хроническая почечная недостаточность 4 ст. (терминальная).

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