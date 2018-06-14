Дмитро Комаров та Андре Тан створили трикутний глобус, що рятує життя

Благодійний тандем мандрівника і дизайнера показує, що творити добро - просто!

13 червня в одному з столичних ресторанів відомий український дизайнер Андре Тан і телеведучий, автор проекту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров презентували спільну благодійну ініціативу.

Передусім зазначимо, що Дмитро Комаров вже довгий час займається своїм проектом "Чашка кави", пропонуючи всім небайдужим людям помалу, в міру своїх сил допомагати важкохворим дітям. Філософія проекту проста – не обов'язково витрачати на благодійність колосальні кошти, іноді досить відмовитися вранці від покупки кави і направити зекономлені гроші на потреби оточуючих. І якщо так час від часу буде робити кожен, то необхідні суми на лікування буде збирати легше.

Саме в рамках проекту "Чашка кави" Андре Тан і Дмитро Комаров створили оригінальну м'яку іграшку у вигляді трикутного глобуса.

Дмитро Комаров та Андре Тан під час презентації спільної благодійної ініціативи

Символічна м'яка іграшка коштує всього 99 грн

Цей символічний подарунок буде продаватися в мережі магазинів Андре Тана "а. Tan by Andre Tan" всього за 99 гривень, а всі гроші від продажу іграшки будуть перераховані на лікування малюкам, яким допомагає проект "Чашка кави".

"Ми багато років створюємо іграшки, гроші від продажу яких йдуть на благодійність. Всі вони мають трикутну форму і цього разу ми теж вирішили не йти від нашої концепції, розробивши трикутний глобус. Іграшка, яка проектує світ навиворіт, розрив шаблонів, нестандартний підхід до всього, що нас оточує і піднімає на поверхню те, що так незручно обговорювати і афішувати", - прокоментував спільно розроблену іграшку Андре Тан.

Андре і Дмитро розповіли, що вони не завжди афішують той факт, що вже багато років займаються благодійністю і намагаються допомагати тим, хто по-справжньому цього потребує. Саме спираючись на цей досвід і був створений проект Дмитра Комарова "Чашка кави".

"Щодня до нас приходять десятки листів з проханням про допомогу, і дуже важко усвідомлювати, що, на жаль, ми можемо допомогти не всім. За весь час існування проекту "Чашка кави" нам вдалося зібрати близько 25 мільйонів гривень і врятувати не одне життя. Я щасливий, що в нашій країні є так багато небайдужих людей, які усвідомлюють, що досить просто відмовитися від чогось незначного і врятувати нехай одне але життя"- розповів Діма Комарів.

Презентація благодійної ініціативи Андре Тана та Дмитра Комарова

Саме завдяки таким проектам хочеться вірити в чудеса і бачити щиру доброту, яке насправді є і кожен може стати її частиною. Творити добро – просто!

Нагадаємо, Дмитро Комаров просить українців допомогти тяжкохворий 15-річній Аліні з міста Романівка (Житомирська обл.). Дівчинку привезли в Київ, і з'ясувалося, що все дуже погано: хронічне захворювання нирок 5 ст., хронічна ниркова недостатність 4 ст. (термінальна).

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