"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области

Ведущий опубликовал номера реквизитов, куда можно переслать деньги

Известный украинский ведущий, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров просит украинцев помочь тяжелобольной 15-летней Алине из города Романовка (Житомирская обл.). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Комаров рассказал, что Алина до госпитализации активно участвовала в олимпиадах, занимала призовые места. Как раз в этот стрессовый период девочка начала стремительно худеть. Родители связывали это с перегрузкой, но скоро к потере веса добавились сильные головные боли.

"Вскоре появилась тошнота и катастрофический упадок сил. Это стало толчком к началу серьезных обследований. Девочку привезли в Киев, и выяснилось, что все очень плохо: хроническое заболевание почек 5 ст., хроническая почечная недостаточность 4 ст. (терминальная)", - говорит он.

Скриншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

По его словам, операцию нужно делать в республике Беларусь. Цена – 70 000 $.

Скриншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Дима отметил, что с декабря родители сами сумели собрать 230 тысяч грн. (8762 долл.). На спасение Алины сегодня не хватает примерно 849 851 гривна (32 379 долларов)

Ведущий опубликовал номера реквизитов, куда можно переслать деньги, чтобы помочь девочке.

Приватбанк

5168 7573 6390 4022

Савчук Зоя Алексеевна

Р/С 29244825509100

УДРПОУ 14360570

МФО 305299

Ее же карта Приватбанка в ЕВРО: 5168 7427 1549 5945

Для переводов из других стран:

PayРal: natasha-0508.88@mail.ru получатель Korol Natalya (обязательно отметка для Алины)

"Мы собрали очень много, но операция очень дорогая, поэтому я снова обращаюсь к вам с просьбой поделиться "чашкой кофе" и спасти жизнь Алинки. Надеюсь, что через несколько дней мы в лучших традициях "чашкакофе" сообщим, что сбор закрыт", - написал Комаров.

Скриншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Ранее сообщалось, что Дмитрий Комаров сравнил ремонт дорог в Украине и Японии.

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