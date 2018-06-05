"Операція дуже дорога": Комарів закликав допомогти важкохворій дівчинці з Житомирської області

Ведучий опублікував номери реквізитів, куди можна переказати гроші

Відомий український ведучий, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров просить українців допомогти тяжкохворий 15-річній Аліні з міста Романівка (Житомирська обл.). Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Комаров розповів, що Аліна до госпіталізації активно брала участь в олімпіадах, займала призові місця. Як раз в цей стресовий період дівчинка почала стрімко худнути. Батьки пов'язували це з перевантаженням, але скоро до втрати ваги додалися сильні головні болі.

"Незабаром з'явилася нудота і катастрофічний занепад сил. Це стало поштовхом до початку серйозних обстежень. Дівчинку привезли в Київ, і з'ясувалося, що все дуже погано: хронічне захворювання нирок 5 ст., хронічна ниркова недостатність 4 ст. (термінальна)", - говорить він.

Скріншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

За його словами, операцію потрібно робити в республіці Білорусь. Ціна – 70 000 $.

Скріншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Діма зазначив, що з грудня батьки самі зуміли зібрати 230 тисяч грн. (8762 дол.). На порятунок Аліни сьогодні не вистачає приблизно 849 851 гривня (32 379 доларів)

Ведучий опублікував номери реквізитів, куди можна переказати гроші, щоб допомогти дівчинці.

Приватбанк

5168 7573 6390 4022

Савчук Зоя Олексіївна

Р/Р 29244825509100

УДРПОУ 14360570

МФО 305299

Її ж картка Приватбанку в ЄВРО: 5168 7427 1549 5945

Для переказів з інших країн:

PayРal: natasha-0508.88@mail.ru одержувач Korol Natalya (обов'язкова відмітка для Аліни)

"Ми зібрали дуже багато, але операція дуже дорога, тому я знову звертаюся до вас з проханням поділитися "чашкою кави" і врятувати життя Алінки. Сподіваюся, що через кілька днів ми в кращих традиціях "чашкакофе" повідомимо, що збір закрито", - написав Комарів.

Скріншот поста (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Раніше повідомлялося, що Дмитро Комаров порівняв ремонт доріг в Україні та Японії.

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