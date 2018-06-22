Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі

Дівчинці потрібна термінова операція

Українська співачка Надя Дорофєєва і телеведучий Дмитро Комаров просять українців допомогти врятувати життя чотирирічної Кірі. Пост з реквізитами Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відома українська співачка, солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва та телеведучий Дмитро Комаров оголосили збір грошей на операцію для чотирирічної Кіри Біленької із Запоріжжя. Артисти повідомили, що у дівчинки нещодавно був день народження і сума, яку потрібно зібрати терміново, стане для неї подарунком.

"Зустрічі з дітками стали частиною мого життя, без якої я більше не можу. Знаєте, що таке справжнє щастя? Це зустрічати через рік або півтора вже здорових малюків, які кидаються мене обіймати, і говорять спасибі. Я в свою чергу дякую вам за кожну копійку, яка важлива в порятунку дитячого життя", - написала Надя Дорофєєва.

Скріншот фото (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вона розповіла, що у 4-річної Кіри було прекрасне здоров'я, вона навіть толком не застуджувалась, а потім лікарі поставили їй діагноз рак.

"Сьогодні ми з Дмитром Комаровим познайомимо вас з особливою юною пацієнткою. Особливою тим, що її здоров'я було ідеальним, без жодного натяку на хвороби. 4-річна Кіра із Запоріжжя навіть на застуду майже не хворіла. І ось два роки у неї раптом помітили збільшені лімфовузли, але лікар заспокоїла і відпустила додому. Але вузли не зменшувалися, потім додався кашель. А потім був вирок – рак крові. І, як буває в таких випадках, дуже важке, виснажливе лікування – хімія", - повідомила співачка.

Вона розповіла, що після хімії дівчинці полегшало і її відпустили додому, сказавши тільки регулярно перевірятися. І ось нещодавно хвороба повернулась. Дівчинці потрібна термінова операція.

"І ось така планова перевірка буквально через 4 місяці озвучила новий вирок: дуже ранній рецидив. Знову рак. Але в цьому випадку вже не обійтися без пересадки кісткового мозку, і вона потрібна терміново, "на вчора". Операція в Італії коштує 120 000 євро, з яких 62 000€ вже є. Нам з вами треба терміново зібрати 58 000€. Я думаю, ми зможемо, особливо враховуючи, що в понеділок у Кирочки був день народження. Давайте зробимо їй подарунок від #чашкакофе", - написала Дорофєєва і опублікувала реквізити.

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Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, Дмитро Комаров та Андре Тан створили рятує життя трикутний глобус.

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