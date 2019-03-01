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Нововведения на дорогах Украины: водителей ждут кардинальные изменения

STYLERЖизнь    01.03.2019 - 16:13
Нововведения на дорогах Украины: водителей ждут кардинальные изменения
Фото: pixabay.com/siobhandolezal

Новый режим работы светофоров должен уменьшить количество ДТП

В Украине изменяется режим работы светофор в ночное время. Началась отмена "жeлтoгo мигaющeгo" свeтa свeтoфoрa. Об этом сообщает издание "Автотема".

Таким образом, власти хотят изменить к лучшему ситуацию на дорогах в ночное время, поскольку перекрестки, которые работают в обычном режиме более безопасные и на них происходят меньше ДТП.

Ожидается, что любителей ночных гонок поубавиться, поскольку, кто захочет останавливаться на каждом светофоре, если раньше можно было без тормозов проехать весь город.

Кроме того, пешеходам будет гораздо легче и безопаснее переходить улицы в ночное время, и не ждать, когда их кто-то из водителей захочет пропустить.

Стоит отметить, что Винница стала первым городом, который опробовал новый режим работы светофоров. В городе уже на 50 мaгистрaльных улицaх свeтoфoры рaбoтaют в штатном рeжимe без "жeлтoгo мигaющeгo".

Напомним, что во Львове мужчина хотел повеситься на светофоре, но патрульные не позволили ему совершить суицид.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве Peugeot протаранил автомобиль скорой помощи.

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