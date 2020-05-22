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Где в Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки: список регионов

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 15:02
Где в Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки: список регионов
В Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки (коллаж: РБК-Украина)

С 22 мая в Украине разрешены автотранспортные пассажирские перевозки

В Украине с 22 мая официально начинают свою работу предприятия, специализирующиеся на автотранспортных пассажирских перевозках. Стало известно, в каких регионах начнет действовать новое ослабление карантина.

Именно эпидемиологическая ситуация в областях и городах говорит о возможности нового этапа ослабления карантина. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, в каких регионах возобновятся автотранспортные пассажирские перевозки.

"С сегодняшнего дня в регионах с благоприятной эпидситуацией разрешены пассажирские перевозки автомобильным транспортом - городские, пригородные, междугородние внутриобластные. Также разрешены международные автотранспортные пассажирские перевозки", - написал он в Telegram-канале.

Министерство здравоохранения Украины определяет готовность ко второму этапу ослабления карантина, как сообщает Криклий. На сайте госструктуры указано, в каких областях произойдет восстановление работы общественного транспорта и автотранспортных перевозок.

Где в Украине запустили автотранспортные пассажирские перевозки:

  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Кировоградская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

В то же время к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Напомним, что сервисные центры МВД возобновили экзамены на водительские права.

Также сообщалось, что Кличко просит Кабмин разрешить второй этап ослабления карантина в Киеве с 23 мая.

Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины транспорт
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