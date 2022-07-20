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Украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сеть

Новина українською →
Киевская область, Среда 20 июля 2022 16:26
Украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сеть В Киевской области женщина усадила капусту вокруг танка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи прямо вокруг сожженного на огороде российского танка.

Фото в Facebook опубликовала местная жительница Людмила Нишенко.

В результате взрыва башня бронетехники врага отлетела на несколько метров в сторону. Саму технику оккупантов уничтожили во время боев за Киев.

Хозяйка решила высадить капусту прямо в засыпанный землей корпус сожженного русского танка.

Женщина сказала: "танк не забирайте до осени. Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту".

На опубликованных фото можно увидеть, что женщина на башню танка выбрасывает сорняки и засохшие растения.

"Несокрушимые и трудящиеся женщины - украинки. Храни вас Боже, потому что на ваших руках все держится", - написала Людмила Нишенко.

Украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сетьУкраинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сетьУкраинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сетьУкраинка высадила капусту вокруг сгоревшего танка (facebook.com/liudmyla.nyshenko)

В сети пользователи пишут, что хозяйка молодец и нашла выход из ситуации.

  • Не были бы то украинцы. Молодец, нашла выход;
  • Молодец, креативно
  • Мужественные, сильные, трудолюбивые искренние украинцы. Жаль, что эти "асвабадители" так уничтожила все имущество ваше;
  • Это Украина.

Ранее мы сообщали, что украинский парамедик вырастил на фронте лук.

Также мы писали, что украинский военный, который играет на барабанах, выстукал песню "Ой, у лугу червона калина" на автомате.

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