Украинка высадила капусту вокруг уничтоженного на огороде танка оккупантов: фото удивили сеть
В Большой Дымерке Киевской области местная жительница высадила овощи прямо вокруг сожженного на огороде российского танка.
Фото в Facebook опубликовала местная жительница Людмила Нишенко.
В результате взрыва башня бронетехники врага отлетела на несколько метров в сторону. Саму технику оккупантов уничтожили во время боев за Киев.
Хозяйка решила высадить капусту прямо в засыпанный землей корпус сожженного русского танка.
Женщина сказала: "танк не забирайте до осени. Только после того, как выкопаю картошку и срежу капусту".
На опубликованных фото можно увидеть, что женщина на башню танка выбрасывает сорняки и засохшие растения.
"Несокрушимые и трудящиеся женщины - украинки. Храни вас Боже, потому что на ваших руках все держится", - написала Людмила Нишенко.
Украинка высадила капусту вокруг сгоревшего танка (facebook.com/liudmyla.nyshenko)
В сети пользователи пишут, что хозяйка молодец и нашла выход из ситуации.
- Не были бы то украинцы. Молодец, нашла выход;
- Молодец, креативно
- Мужественные, сильные, трудолюбивые искренние украинцы. Жаль, что эти "асвабадители" так уничтожила все имущество ваше;
- Это Украина.
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