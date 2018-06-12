Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинская диаспора Австралии будет голодать в поддержку Олега Сенцова

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:13
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Голодовка начнется перед началом ЧМ-2018, который проведут в России

Украинцы Австралии собрались голодать в поддержку заключенного в России Олега Сенцова. Об этом сказано в заявлении пресс-службе Союза украинских организаций Австралии (СУОА).

Диаспора хочет привлечь внимание мирового сообщества перед проведением ЧМ-2018 в России.

"Незаконное заключение Сенцова является еще одним примером нарушения прав человека, которое противоречит международным стандартам и принципам, однако мировые правительства остаются равнодушными, взамен давая россиянам возможность провести такое международное мероприятие, как Чемпионат мира", - заявил председатель СУОА Стефан Романив.

Украинская диаспора Австралии присоединится к инициативе УККА, который проводится при поддержке Всемирного конгресса украинцев, чтобы привлечь внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, находящихся в российских тюрьмам.

"Чтобы усилить и распространить сообщение Сенцова за пределами тюремной камеры, 13 июня, в преддверии Чемпионата мира по футболу - второго по величине спортивного события в мире, которое проводится в этом году в России будет проведена голодовка солидарности", - говорится в заявлении СУОА.

Также диаспора призвала украинцев не быть равнодушными и обращаться в различные организации в деле освобождения украинских политических заключенных.

Ранее сообщалось, что известный украинский кинорежиссер Роман Балаян высказался в поддержку политзаключенного узника Олега Сенцова, который голодает уже 29 дней.

Олег Сенцов. Один в поле воин

Свободу Сенцову! Российские режиссеры устроили демарш против Путина в прямом эфире "Дно русской культуры": в Вильнюсе украинский режиссер провела одиночный пикет в поддержку Сенцова
Теги: Австралия, Сенцов, диаспора
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь