Украинская диаспора Австралии будет голодать в поддержку Олега Сенцова

Голодовка начнется перед началом ЧМ-2018, который проведут в России

Украинцы Австралии собрались голодать в поддержку заключенного в России Олега Сенцова. Об этом сказано в заявлении пресс-службе Союза украинских организаций Австралии (СУОА).

Диаспора хочет привлечь внимание мирового сообщества перед проведением ЧМ-2018 в России.

"Незаконное заключение Сенцова является еще одним примером нарушения прав человека, которое противоречит международным стандартам и принципам, однако мировые правительства остаются равнодушными, взамен давая россиянам возможность провести такое международное мероприятие, как Чемпионат мира", - заявил председатель СУОА Стефан Романив.

Украинская диаспора Австралии присоединится к инициативе УККА, который проводится при поддержке Всемирного конгресса украинцев, чтобы привлечь внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, находящихся в российских тюрьмам.

"Чтобы усилить и распространить сообщение Сенцова за пределами тюремной камеры, 13 июня, в преддверии Чемпионата мира по футболу - второго по величине спортивного события в мире, которое проводится в этом году в России будет проведена голодовка солидарности", - говорится в заявлении СУОА.

Также диаспора призвала украинцев не быть равнодушными и обращаться в различные организации в деле освобождения украинских политических заключенных.

Ранее сообщалось, что известный украинский кинорежиссер Роман Балаян высказался в поддержку политзаключенного узника Олега Сенцова, который голодает уже 29 дней.

Олег Сенцов. Один в поле воин