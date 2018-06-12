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Українська діаспора Австралії голодуватиме на підтримку Олега Сенцова

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:13
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)
Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Голодування розпочнеться перед початком ЧС-2018, який проведуть в Росії

Українці Австралії зібралися голодувати на підтримку ув‘язненого в Росії Олега Сенцова. Про це сказано в заяві  прес-служби Союзу українських організацій Австралії (СУОА).

Діаспора хоче привернути увагу світової спільноти перед проведенням ЧС-2018 в Росії.

"Незаконне ув'язнення Сенцова є ще одним прикладом порушення прав людини, що суперечить міжнародним стандартам та принципам, проте світові уряди залишаються байдужими, натомість даючи росіянам можливість провести такий міжнародний захід, як Чемпіонат світу", - заявив голова СУОА Стефан Романів.

Українська діаспора Австралії долучиться до ініціативи УККА, що проводиться за підтримки Світового конгресу українців, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

"Щоб посилити та розповсюдити повідомлення Сенцова за межами тюремної камери, 13 червня, напередодні Чемпіонату світу з футболу - другої за величиною спортивної події у світі, що проводиться цього року в Росії, буде проведено голодування солідарності", - йдеться у заяві СУОА.

Також діаспора закликала українців не бути байдужими та звертатися у різноманітні організації у справі визволення українських політичних в’язнів.

Раніше повідомлялося, що відомий український кінорежисер Роман Балаян висловився на підтримку політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 29 днів.

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Теги: Австралия, Сенцов, диаспора
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