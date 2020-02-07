Украинская группа посвятила песню печально известному "Клубу 27"

Известный украинский рок-коллектив Кімната Гретхен, который недавно показал психологический триллер о поиске себя, выпустил новую песню, которую посвятил печально известному "Клубу 27".

"27" в течение почти двух лет существовала в формате фортепианной баллады, именно в таком unplugged-звучании, только в сопровождении клавишных, мы ее и исполняли вживую на концертах. Во время работы над студийной версией песни появилось много идей и трек приобрел более теплое звучание за счет живых инструментов", - рассказывает лидер днепровского коллектива Антон Кистрин.

По словам музыканта, печально известный "Клуб 27" сегодня - метакультурный миф, который воспринимают как нечто роковое и мистическое.

"Мне кажется, что за этим шлейфом люди все меньше замечают суть творчества, которое несли те, кто ушли из жизни раньше времени. Легенд рок-н-ролла канонизируют за их образ жизни, а не за музыку. Наша песня "27" - это не реквием, а жизнеутверждающий госпел, в котором музыка побеждает смерть", - добавляет артист.

Кімната Гретхен – 27

"Клуб 27" - собирательное понятие о музыкантах, которые внесли большой вклад в развитие мировой рок- и блюз-музыки и умерли в 27 лет.

Сначала к этому клубу относили Брайана Джонса, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин и Джима Моррисона, которые умерли в течение двух лет с 1969 по 1971. После гибели Курта Кобейна в 1994 году его тоже стали причислять к этому клубу. Также в 2011 году ряды легенд пополнила знаменитая Эми Уайнхаус.

Добавим, что ранее один из самых ярких на сегодняшний день днепровских инди-коллективов презентовал клип на свой хитовый сингл "Щастя".

Кімната Гретхен – Щастя