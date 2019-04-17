Украинская группа сняла триллер о приключениях в баре

Кадр из клипа "Пчела"

"Адвокаты" сняли клип на песню "Пчела"

Синти-рок дуэт "Адвокаты" выпустил новый клип на один из треков альбома "23:45". Идея клипа пришла парням в голову почти два года назад, работа над видео заняла три дня, которые растянулись больше, чем на год.

Музыканты утверждают, что все дело в их перфекционизме. Каждая из трех локаций - лес, ресторан у набережной и Труханов остров - требовала тщательной подготовки.

"Адвокаты" сняли клип на песню "Пчела"

"Еще мы много времени уделили пост-продакшну. Хотели, чтобы все было максимально хорошо. И вообще хотелось выпустить клип именно весной - когда пчелки максимально соскучились по цветочной пыльце", - говорят участники группы.

"Пчела" - провокационное видео о ресторанном красавчике, который в поисках приключений заводит знакомство с девушкой баре. Но вечер заходит совсем не туда… Сами "Адвокаты" называют видео "мистикой, заметно приправленной самоиронией".

"Главная мораль видео в том, что нужно ставить под сомнение все, что видишь и быть аккуратным, поворачивая за угол. Даже если поворот знаком, а ты уже миллион раз здесь бывал", - отмечают музыканты.

"Адвокаты" сняли клип на песню "Пчела"

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