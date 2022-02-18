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Украинская певица о скандале вокруг Алины Паш и Kalush Orchestra: Евровидение должно быть о музыке и достоинстве

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Пятница 18 февраля 2022 15:00
Украинская певица о скандале вокруг Алины Паш и Kalush Orchestra: Евровидение должно быть о музыке и достоинстве AMARIIA (фото: Muscreators)
Автор: Styler

Украинские артисты могут достигать высот в мире благодаря своим талантам, а вот ложь их совсем не украшает.

Такое мнение, комментируя скандал вокруг Алины Паш и Kalush Orchestra после финала Нацотбора на Евровидении 2022, высказала в комментарии Styler певица, фронтвумен группы AMARIIA Мария Архипова.

"Грустно наблюдать то, что снова конкурс, который должен быть о музыке, празднике, представлении своей талантливой, уникальной нации на европейском пространстве, превратился "разборку грязного белья". В этом году отбор и голосование явно не были честными и прозрачными. Если существуют правила, их нужно выполнять, если люди хотят выбрать своего представителя - дайте им эту возможность", - считает артистка.

Она отмечает, что "мы живем в цивилизованной современной стране, поэтому очень хочется, чтобы такие конкурсы были честными и отражали именно выбор и мнение людей".

"В нашей стране очень много талантливых артистов и хорошей музыки и доносить ее до зарубежного слушателя хочется вовсе не через скандалы. Евровидение должно быть о музыке и достоинстве. Хочу пожелать судьям - честно судить, зрителям - искренне выбирать, а артистам - качественно делать свою работу и не врать", - резюмировала она.

Заметим, что группа AMARIIA была в топ-20 - расширенном списке - участников нынешнего Нацотбора на Евровидение.

Для конкурса команда записала песню Satellite.

"Текст песни появился довольно неожиданно. Как-то ночью я смотрела в небо и увидела очень яркую звезду, это оказался спутник! Это вдохновило на мысль, что вот он, мой спутник, ярко сияет на орбите АМАРИИ. Именно поэтому, песня ассоциируется с тем, что у каждого есть свой спутник, а каждый человек - это целая вселенная", - комментирует песню Мария.

Напомним, на днях солистка Go_A Катя Павленко предостерегла, что Украину могут дисквалифицировать из-за "слишком политизированного отбора" на Евровидение 2022.

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