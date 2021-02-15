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Украинская певица умилила новой историей: "голі в Голівуді"

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 17:07
Украинская певица умилила новой историей: "голі в Голівуді" OPIYA (фото: instagram.com/o_p_i_y_a)
Автор: Styler

Украинская поп-певица OPIYA посвятила всем влюбленным новую песню. По словам самой артистки, она "обнажила" свои эмоции в треке "В Голливуде".

Песня появилась на официальном YouTube-канале исполнительницы в День святого Валентина, 14 февраля.

OPIYA каждый раз расширяет границы и своим творчеством несет основной месседж "чувство - состояние души".

"В Голівуді" создана в сотрудничестве с известным саунд-продюсером Андреем Бакуном. По словам певицы, она с автором никуда не торопилась и тщательно работала над содержанием текста.

"Эта песня о настоящей первой любви. Когда влюбленные утром просыпаются переплетенные телами и наслаждаются первыми лучами солнца в постели. И для них время словно остановилось", - поделилась ощущением OPIYA про свой новый трек.

Украинская певица умилила новой историей: &quot;голі в Голівуді&quot;Украинская певица умилила новой историей: &quot;голі в Голівуді&quot;Украинская певица умилила новой историей: &quot;голі в Голівуді&quot;Украинская певица умилила новой историей: &quot;голі в Голівуді&quot;

OPIYA (фото: instagram.com/o_p_i_y_a)

Также артистка заверила, что совсем скоро поклонники увидят видеоклип, в котором история, звучащая в песне, оживет.

"Мой ориентир - эмоции в состоянии влюбленности, ощущение свободы и счастья в мелочах. Не стоит бояться чувств", - дополняет певица.

OPIYA презентовала новую песню

Ранее OPIYA поведала трогательную историю любви.

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