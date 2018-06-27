Украинские кинематографисты организовали акцию в поддержку Сенцова (видео)

В рамках акции для семьи режиссера собрали деньги

Коллеги и друзья режиссера Олега Сенцова записали видео в его поддержку. Об этом сообщает "112" канал.

Украинские кинематографисты присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова".

В акции приняли участие такие кинематографисты, как глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко.

Они снялись в ролике, где читали рассказ "Автобиография" из сборника Олега Сенцова "Рассказы". Этот ролик презентовали 26 июня во время мероприятия в поддержку политзаключенного Олега Сенцова "Идем до конца".

Организацией этого мероприятия занимался Центр информации о правах человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Кроме того, во время мероприятия состоялся благотворительный сбор средств для семьи Олега Сенцова и просмотр фильма Аскольда Курова "Процесс". Все пожертвования, собранные во время акции, передадут сестре режиссера Наталье Каплан.

Известно, что это видеоролик стал первым в серии запланированных видео в поддержку политзаключенного Олега Сенцова.

Напомним, политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 45 день.

Видео: YouTube/435 Films Distribution

А в Москве провели необычную акцию в поддержку режиссера.

Олег Сенцов. Один в поле воин