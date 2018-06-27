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Українські кінематографісти організували акцію на підтримку Сенцова (відео)

STYLERLIFE        27.06.2018 - 16:23
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/NashePrykarpattia)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com/NashePrykarpattia)

В рамках акції для сім'ї режисера зібрали гроші

Колеги і друзі режисера Олега Сенцова записали відео в його підтримку. Про це повідомляє "112" канал.

Українські кінематографісти приєдналися до акції "Вголос. Читаємо оповідання Олега Сенцова".

В акції взяли участь такі кінематографісти, як голова Держкіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін і актор В'ячеслав Довженко.

Вони знялися у ролику, де читали оповідання "Автобіографія" із збірки Олега Сенцова "Розповіді". Цей ролик презентували 26 червня під час заходу на підтримку політв'язня Олега Сенцова "Йдемо до кінця".

Організацією цього заходу займався Центр інформації про права людини у рамках конференції представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Крім того, під час заходу відбувся благодійний збір коштів для родини Олега Сенцова і перегляд фільму Аскольда Курова "Процес". Усі пожертви, зібрані під час акції, передадуть сестрі режисера Наталії Каплан.

Відомо, що це відеоролик став першим в серії запланованих відео в підтримку політв'язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, політв'язень Олег Сенцов голодує вже 45 день.

Відео: YouTube/435 Films Distribution

У Москві провели незвичайну акцію в підтримку режисера.

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Теги: режисер, Сенцов, Олег Сенцов
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