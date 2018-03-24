Украинские пограничники не пустили в страну экс-продюсера двух культовых групп

И запретили ему въезд в страну на три года

Бывшего продюсера двух культовых групп "Наутилус Помпилиус" и "Би-2" Александра Пономарева, известного по прозвищу "Хип", не пустили в Украину. Об этом Александр Пономарев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Экс-продюсер сообщил, что посетить Украину ему понадобилось по семейным обстоятельствам – перевезти тяжелобольного отца из Москвы в Одессу через Беларусь.

"Мы, вчера, на специально оборудованном автобусе на украинских номерах перевозили из Москвы в Одессу к родной сестре тяжело больного отца. Экипаж - два водителя-хохла, дочь Вероника, друг Вася, и сиделка-узбечка Соня. Первая половина пути пролетела более-менее, хотя отцу становилось хуже и хуже, он, вообще, перестал понимать, где находится", - написал Пономарев.

Он отметил, что украинские пограничники сначала пошли навстречу и помогли доставить специальный прибор для биометрического контроля прямо в салон микроавтобуса, так как отец Пономарева не может ходить. А потом экс-продюсера пригласили на отдельный разговор, где, как он утверждает, его начали травить.

"В комнате пять человек, включенная камера, и один человек, который все записывал. Я сразу все понял, но был уверен, что в такой ситуации ничего страшного не произойдёт, и это - необходимая формальность. Но злобные улыбки, лютая ненависть в глазах дали мне понять, что сейчас случится беда. Они сразу начали называть меня Хипом, всем видом дав понять, что наконец-то им попалась крупная рыбешка, и они всё про меня знают. Видимо, быстро прошерстив сети и Инстаграм, они не сомневались, что каждый год, все свои лучшие дни, я провожу в Крыму. Это было глупо отрицать, потому что и все крымские фото - самые счастливые. Началась настоящая травля", - написал Александр Пономарев.

Он утверждает, что в течении двух часов на него кричали, запугивали и унижали. Основная причина, как утверждает Пономарев, это – неоднократное посещение временно оккупированных территорий. А после этого разговора – запретили Александру Пономареву въезд в Украину на три года.

Скриншот поста (facebook.com/Radiohip)

Кстати, в аэропорту Одессы пассажиров на десять часов заблокировали в самолете.