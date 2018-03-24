Українські прикордонники не пустили в країну екс-продюсера двох культових груп

І заборонили йому в'їзд в країну на три роки

Колишнього продюсера двох культових груп "Наутілус Помпіліус" і "Бі-2" Олександра Пономарьова, відомого на прізвисько "Хіп", не пустили в Україну. Про це Олександр Пономарьов повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Екс-продюсер повідомив, що відвідати Україну йому знадобилося за сімейними обставинами – перевезти тяжкохворого батька з Москви в Одесу через Білорусь.

"Ми, вчора, на спеціально обладнаному автобусі на українських номерах перевозили з Москви в Одесу до рідної сестри важко хворого батька. Екіпаж - два водія-хохла, донька Вероніка, друг Вася, і доглядальниця-узбечка Соня. Перша половина шляху пролетіла більш-менш, хоча батькові ставало гірше і гірше, він взагалі перестав розуміти, де знаходиться", - написав Пономарьов.

Він зазначив, що українські прикордонники спочатку пішли назустріч і допомогли доставити спеціальний прилад для біометричного контролю прямо в салон мікроавтобуса, так як батько Пономарьова не може ходити. А потім екс-продюсера запросили на окрему розмову, де, як він стверджує, його почали цькувати.

"В кімнаті п'ять осіб, включена камера, і один чоловік, який усе записував. Я відразу все зрозумів, але був упевнений, що в такій ситуації, нічого страшного не відбудеться, і це - необхідна формальність. Але злі посмішки і люта ненависть в очах, дали мені зрозуміти, що зараз трапиться біда. Вони відразу почали називати мене Хипом, всім виглядом даючи зрозуміти, що нарешті їм попалася велика рибка, і вони все про мене знають. Мабуть, швидко перебравши в мережі і Instagram, вони не сумнівалися, що кожен рік, всі свої найкращі дні, я проводжу в Криму. Це було нерозумно заперечувати, тому що і всі кримські фото - найщасливіші. Почалася справжня травля", - написав Олександр Пономарьов.

Він стверджує, що протягом двох годин на нього кричали, залякували і принижували. Основна причина, як стверджує Пономарьов, це – неодноразове відвідування тимчасово окупованих територій. А після цієї розмови – заборонили Олександру Пономарьову в'їзд в Україну на три роки.

Скріншот поста (facebook.com/Radiohip)

До речі, в аеропорту Одеси пасажирів на десять годин заблокували в літаку.