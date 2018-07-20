Украинские звезды поддержали героя ток-шоу "Говорить Україна" трогательным видео

Алексей Суханов (фото: пресс-служба канала "Украина")

Олег Винник, Pianoбой, Светлана Тарабарова и Арсен Мирзоян поддержали юного пианиста

Украинские звезды записали видеообращение в поддержку тяжелобольного юного пианиста, ставшего героем социального ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым, которое выходит в эфире телеканала "Украина" по будням в 19:45.

Проблемы с почками у 13-летнего Антона начались практически с рождения, и на сегодняшний день столь важные органы у ребенка работают лишь на 10%. По словам врачей, чтобы спасти жизнь мальчику необходимо сделать пересадку сразу обеих почек. На данный момент семье не хватает на операцию для Антона 3 800 000 гривен.

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Подбодрить мальчика решили украинские звезды, записав специально для него видеообращения, которые прислали в редакцию "Говорить Україна".

"У каждого в жизни встречаются препятствия и разные сложности, но мы должны с ними справиться. Главное – не падать духом, верить в себя и в то, что все будет хорошо. Я знаю, что ты станешь прекрасным пианистом, и у тебя будет длинная и интересная жизнь. И однажды я спою под аккомпанемент твоего фортепиано", – говорит Олег Винник.

С теплыми словами поддержки выступили также Светлана Тарабарова, Pianoбой и Арсен Мирзоян.

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"Очень хочется, чтобы историю Антона узнало как можно больше людей. Потому что вместе со зрителями проект "Говорить Україна" уже делал, казалось бы, невозможное. Так, в прошлом году было собрано 1,4 миллиона гривен на трансплантацию почки для одной из наших героинь. Есть надежда, что и в этот раз все получится. Спасибо большое каждому, кто откликнулся", - отметила продюсер проекта Юлия Охрименко.

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Видео: РБК-Украина