Українські зірки підтримали героя ток-шоу "Говорить Україна" зворушливим відео

Олексій Суханов (фото: прес-служба каналу "Україна")

Олег Винник, Ріапобой, Світлана Тарабарова та Арсен Мірзоян підтримали юного піаніста

Українські зірки записали відеозвернення на підтримку тяжкохворого юного піаніста, який став героєм соціального ток-шоу "Говорить Україна" з Олексієм Сухановим, яка виходить в ефірі телеканалу "Україна" по буднях о 19:45.

Проблеми з нирками у 13-річного Антона почалися практично з народження, і на сьогоднішній день настільки важливі органи у дитини працюють лише на 10%. За словами лікарів, аби врятувати життя хлопчику необхідно зробити пересадку відразу обох нирок. На даний момент сім'ї не вистачає на операцію для Антона 3 800 000 гривень.

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Підбадьорити хлопчика вирішили українські зірки, записавши спеціально для нього відеозвернення, які надіслали в редакцію "Говорить Україна".

"У кожного в житті зустрічаються перешкоди та різні складнощі, але ми повинні з ними впоратися. Головне – не падати духом, вірити в себе і в те, що все буде добре. Я знаю, що ти станеш прекрасним піаністом, і у тебе буде довге та цікаве життя. Й одного разу я заспіваю під акомпанемент твого фортепіано", – говорить Олег Винник.

З теплими словами підтримки виступили також Світлана Тарабарова, Ріаnобой та Арсен Мірзоян.

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"Дуже хочеться, щоб історію Антона дізналося якомога більше людей. Тому що разом із глядачами проект "Говорить Україна" вже робив, здавалося б, неможливе. Так, минулого року було зібрано 1,4 мільйона гривень на трансплантацію нирки для однієї з наших героїнь. Є надія, що цього разу все вийде. Величезне спасибі кожному, хто відгукнувся", - зазначила продюсер проекту Юлія Охріменко.

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Відео: РБК-Україна