В украинских детсадах придумали новые "поборы" из-за карантина

В Украине коронавирус не идет на спад, статистика заболевших с каждым днем увеличивается. Многие родители не хотят отдавать своих детей в школы, так как бояться COVID-19. Поэтому мамы и папы принимают решение оставить своих чад еще на один год в детских садах.

На родительских форумах все больше людей склоняются к мысли оставлять детей на второй год в саду. Из-за пандемии коронавируса и прогноза второй волны в Украине осенью родители бояться прерывания учебного процесса, а также думают, что это только принесет вред малышам.

"Моей дочке в октябре этого года будет уже семь. Не пойдем. Выйти на месяц-два, а потом опять дома сидеть? В первом классе дети приобретают навыки к учебе, а тут получится — то учимся, то не учимся", — цитируют маму воспитанницы детсада в Соломенском районе Алла "Вести".

Другие родители не хотят, чтобы первоклашки были на дистанционном обучении.

"При дистанционном обучении родителям придется сидеть с ребенком. Мы рассчитывали на продленку. А так что, бросать работу? А жить на что?", - говорят родители.

Но все оказывается не так просто. Из-за второгодников мест для новичков освобождается все меньше и в детских садах решили на этом заработать.

В некоторых садиках с "переростков" пытались требовать по 3,5 тыс. грн в месяц.

"В нашем родительском чате в Viber написали, что с каждого ребенка, который хочет остаться на второй год, дополнительная плата 3,5 тыс. грн. Объяснили это тем, что финансирование на внеплановых детей не предусмотрено. Но после угроз пожаловаться мэру оплату совсем недавно отменили, сказав, что, учитывая форс-мажорные обстоятельства, деньги брать не будут", — рассказала одна из мам.

Выяснилось, что такая идея существует.

"В департаменте существует проект решения, в котором предлагается брать плату с родителей детей, которые повторно остаются в старшей группе. С проектом можно ознакомиться на сайте КГГА. Обсуждаемая сумма — 3050 грн", — подтверждает Елена Бохно.

Напомним, в Украине государственные садики финансируются из бюджета. Родители платят за питание от 500 гривен в месяц.

Как мы ранее писали, на Закарпатье разрешили возобновить работу детских садов.