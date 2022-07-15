Украинским семьям раздадут комфортные домики: как они выглядят и кто получит жилье

Кто и как может получить жилье

Сейчас инициаторы проекта ищут пять украинских семей (в составе двух взрослых и двух детей до 18 лет), которые потеряли свое жилье в результате войны.

Для того, чтобы принять участие, одному из взрослых членов семьи необходимо заполнить анкету участника по ссылке. В случае если ваша семья будет отобрана для собеседования, вам позвонят на номер телефона, указанный в анкете.

На втором этапе будут привлекаться украинские и иностранные фонды и донаторы.

На третьем - будет происходить непосредственно возведение мобильных домов с внутренним убранством "под ключ". Интересно, что строительство удобного функционального жилья площадью 28 кв. м занимает всего 1 месяц.

"Семьи потеряли не только свои дома, но и ощущение уединенности и уют, поэтому мы убеждены, что каждая семья заслуживает отдельное комфортное жилье, спланированное в соответствии с ее потребностями и оборудованное необходимой мебелью и техникой", - говорят авторы проекта "Дім там, де ти. Вже зараз".

Заметим, что дом с полным внутренним убранством, мебелью и бытовой техникой предоставляется для временного проживания семьям сроком до 5 лет. В период пользования домом семьи должны платить только коммунальные счета согласно тарифам коммунальных предприятий.

Проект домика (иллюстрация: newhome.org.ua)

Сбор анкет продолжается до 27 июля 2022 года.

Определенное количество анкет отбирается для дальнейшего рассмотрения и проведения телефонного интервью, о котором семьи будут предупреждены заранее.

По результатам проведения телефонного интервью команда проекта выберет пять семей, чьи фамилии будут опубликованы в начале августа на сайте New Home.

Как выглядят мобильные домики

Все дома будут иметь все необходимое для проживания с момента монтажа: внутреннюю и внешнюю отделку, мебель, бытовую технику и сантехнику.

Жилье также имеет утепленный каркас, кондиционер, керамические панели и теплый пол.

В доме будут две отдельные спальни, санузел и кухня. А 12 куб. м шкафов прекрасно подойдут для компактного хранения всех необходимых вещей. Кроме того, дом пригоден для транспортировки на трале в любой уголок мира.

Земельный участок, на котором будет располагаться дом, имеет площадь 10 соток.

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Кухня-гостиная (иллюстрация: newhome.org.ua)

Взрослая спальня (иллюстрация: newhome.org.ua)

Спальня детская (иллюстрация: newhome.org.ua)

Санузел (иллюстрация: newhome.org.ua)

Прихожая (иллюстрация: newhome.org.ua)

План всего дома (иллюстрация: newhome.org.ua)

Добавим, что на сегодняшний день команда DOMUS и БФ Freedom Ukraine имеют практически готовый пилотный дом и земельный участок в Боярке.

Почти готовый мобильный домик (фото: DOMUS)