Украинским военным-предателям выделят жилье в оккупированном Крыму

Право на обеспечение также получат россияне, живущие на полуострове

Военным, которые предали Украину, выделят жилье в Крыму. Соответствующий указ был опубликован на сайте "Государственной системы правовой информации".

Согласно документу, жилье могут получить уволенные до 18 марта 2014 года с военной службы и правоохранительных органов Украины, а также бывшие служащие в органах специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме того, право на обеспечение жильем имеют граждане РФ, которые живут та оккупированном полуострове и состоят на учете в качестве нуждающихся.

Жилье могут получить и члены семей погибших военных из перечисленных выше категорий.

Ранее журналист рассказал, за что голосовали в оккупированном Крыму.

"Большинство в Крыму — оно не за Россию, оно за холодильник. Эти люди не ездили на "антимайдан", не сидят в окопах Донбасса, и даже смену флага им провела российская армия. Потому что большинству в Крыму нет дела до того, какого цвета эти флаги", — сказал журналист.

По его словам, людей больше заботят собственные проблемы.