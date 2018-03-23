Українським військовим-зрадникам виділять житло в окупованому Криму

Право на забезпечення також отримають росіяни, які живуть на півострові

Військовим, які зрадили Україну, виділять житло в Криму. Відповідний указ був опублікований на сайті "Державної системи правової інформації".

Згідно з документом, житло можуть отримати звільнені до 18 березня 2014 року з військової служби та правоохоронних органів України, а також колишні службовці в органах спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Крім того, право на забезпечення житлом мають громадяни РФ, які живуть та окупованому півострові і перебувають на обліку в якості нужденних.

Житло можуть отримати і члени сімей загиблих військових з перерахованих вище категорій.

Раніше журналіст розповів, за що голосували в окупованому Криму.

"Більшість у Криму — воно не за Росію, воно за холодильник. Ці люди не їздили на "антимайдан", не сидять в окопах Донбасу, і навіть зміну прапора їм провела російська армія. Тому що більшості в Криму немає справи до того, якого кольору ці прапори", — сказав журналіст.

За його словами, людей більше турбують власні проблеми.